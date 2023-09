Uschi Glas spricht über das Geheimnis einer guten Ehe

Nach Ansicht der Schauspielerin Uschi Glas liegt das Geheimnis einer guten Ehe in dem Respekt voreinander. «Natürlich muss man die gegenseitige Zuneigung haben und grundsätzlich die Liebe zueinander, das ist klar. Aber es kommt vor allem auch darauf an, mit Respekt miteinander umzugehen und nicht den Alltag sozusagen irgendwie vorübergehen lassen, ohne dass man es eigentlich bedenkt», sagte die 79-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Sie spielt in der «Inga Lindström»-Romanze «Einfach nur Liebe» am Sonntag (20.15 Uhr) zusammen mit Leonard Lansink ein altes Ehepaar.

Ein wichtiger Punkt sei, miteinander gut umzugehen, sagte Glas. «Das sollte man nie vergessen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man das Leben zu zweit verbringen darf. Und dass es schön ist und dass man Gott sei Dank gesund ist und was da alles dazugehört.» Dies müsse man sich mehr oder weniger täglich bewusst machen, «was es für ein Glück ist, mit einem Menschen zusammen zu sein, mit dem man sich gut versteht und mit dem man das Leben auch nach wie vor teilen möchte. Das ist ein großes Geschenk.» Uschi Glas ist seit 2005 in zweiter Ehe mit dem Unternehmensberater Dieter Hermann verheiratet.