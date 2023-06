US-Senat untersucht Golf-Deal mit Saudi-Staatsfonds

Der US-Senat hat eine Untersuchung der geplanten Fusion zwischen der PGA Tour, der DP World Tour und der aus Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour eingeleitet.

Der Vorsitzende des ständigen Unterausschusses für Ermittlungen, Senator Richard Blumenthal, kritisierte in einem Brief an PGA-Tour-Chef Jay Monahan die Beteiligung des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, der auch die LIV Tour finanziert, an dem umstrittenen Deal und forderte weitere Unterlagen an.

«Die Rolle des PIF als Arm der saudischen Regierung und die plötzliche und drastische Kehrtwende der PGA Tour in Bezug auf LIV Golf werfen ernste Fragen zu den Gründen und Bedingungen der angekündigten Vereinbarung auf», schrieb der demokratische US-Politiker. «Vor dieser Vereinbarung war die PGA Tour einer der lautesten Kritiker der Zugehörigkeit von LIV Golf zu Saudi-Arabien.»

Frist bis zum 26. Juni

Blumenthal sprach von «Risiken, die sich ergeben, wenn eine ausländische Regierungseinheit die Kontrolle über eine geschätzte amerikanische Institution übernimmt» und stellte fest, dass der Public Investment Fund (PIF) seine Investitionen in den Sport dazu nutze, «die strategischen Ziele der saudischen Regierung zu fördern.» Die im Rahmen der Untersuchung angeforderten Dokumente müssen nun bis zum 26. Juni vorgelegt werden.

Nach langem Streit hatten die drei großen Golf-Touren vor einer Woche bekannt gegeben, eine «bahnbrechende Vereinbarung zur Vereinheitlichung des Golfsports» getroffen zu haben und zukünftig zusammenzuarbeiten. Demnach soll auch der PIF Teilhaber und Geldgeber einer neuen gemeinsamen Organisation sein.

Die LIV-Turniere standen seit ihrem Debüt im Juni 2022 wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Image aufzubessern.