US-Radprofi Kuss kurz vor dem Vuelta-Sieg

Radprofi Sepp Kuss hat den letzten Härtetest der Spanien-Rundfahrt gemeistert und steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere.

Der US-Amerikaner von der Mannschaft Jumbo-Visma beendete die vorletzte Etappe in der Favoritengruppe und liegt vor den finalen Kilometern am Sonntag nach Madrid 17 Sekunden vor seinem dänischen Teamkollegen Jonas Vingegaard. Dritter ist 1:08 Minuten zurück Primoz Roglic, ebenfalls aus der niederländischen Equipe.

Es wäre das erste Mal, dass ein Rennstall alle drei großen Landesrundfahrten in einem Jahr gewinnt. Roglic hatte im Mai beim Giro d’Italia triumphiert, Vingegaard im Juli bei der Tour de France. Das Trio überquerte mit Kuss in der Mitte Arm in Arm die Ziellinie.

Die anspruchsvolle 20. Etappe nach Guadarrama gewann der Niederländer Wout Poels. Der Kletterspezialist setzte sich im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe vor Remco Evenepoel durch. Der Titelverteidiger aus Belgien, der eigentlich um den Gesamtsieg mitfahren wollte, wird das Bergtrikot gewinnen, wenn er am Sonntag Madrid erreicht. Lennard Kämna, Teil der Ausreißergruppe des Tages, belegte Platz acht.