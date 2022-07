US-Präsident Biden erneut positiv auf Corona getestet

US-Präsident Joe Biden ist wenige Tage nach seiner Corona-Infektion erneut positiv auf das Virus getestet worden. Sein Arzt Kevin O’Connor teilte mit, ein Antigen-Test sei am Samstagmorgen positiv ausgefallen, nachdem Biden seit Dienstagabend negativ getestet worden war. Der 79-Jährige begebe sich nun wieder in häusliche Isolation. In dem am Samstag vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben des Arztes hieß es, Biden habe keine Symptome, er fühle sich weiterhin ziemlich gut.

O’Connor erklärte, dass ein solcher «Rückfall» bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, in seltenen Fällen beobachtet worden sei. Man beobachte die Entwicklung genau, sehe aber derzeit von einer erneuten Behandlung mit Paxlovid ab.

Nach erster Infektion fünf Tage isoliert

Bidens Corona-Infektion war nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag vergangene Woche festgestellt worden. Er hatte fünf Tage in Isolation verbracht und wurde in dieser Zeit nach Angaben des Arztes mit dem Covid-19-Medikament Paxlovid behandelt. Seine Termine hatte Biden per Video- und Telefonschalten wahrgenommen. Der Präsident werde weiterhin «besonders gewissenhaft» sein, um die Mitarbeiter in seiner Nähe zu schützen, hatte O’Connor am Mittwoch erklärt.

Biden war am Mittwoch ins Oval Office zurückgekehrt. Sein Arzt hatte den Verlauf als mild beschrieben. Bei einer Ansprache im Garten des Weißen Hauses hatte Biden gesagt: «Meine Symptome waren mild. Ich habe mich schnell erholt und mir geht es prima.» Während der gesamten Zeit der Isolation habe er arbeiten und seine Aufgaben erledigen können. Zuletzt hatte es geheißen, Biden habe kein Fieber mehr und seine Symptome seien fast vollständig abgeklungen.