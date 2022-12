US-Gericht weist Klage gegen Saudi-Kronprinzen ab

Rassistisches Motiv: Mitte Mai eröffnete er schwer bewaffnet in einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo das Feuer und tötete mehrere (…)

In London unter Druck: Anklage gegen Kevin Spacey

Im Juli wies Kevin Spacey in London schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe zurück. In New York sprach ihn kürzlich eine Jury in (…)