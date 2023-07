US-Behörde: Wärmster Juni seit Beginn der Aufzeichnungen

Seit Monaten befürchtet, jetzt Realität: das Wetterphänomen El Niño. Es kann in vielen Weltregionen für Dürre, Hitze oder (…)

Zwei Extreme beunruhigen die Wissenschaft: Rekordtemperaturen im Nordatlantik und Rekordschrumpfen der Meereisausdehnung in der Antarktis. (…)

Extreme Hitze im Nordatlantik – Extremwetter in Europa

Für viele Weltregionen ist es eine Hiobsbotschaft: Das Wetterphänomen El Niño bahnt sich an, mit mehr Dürren, mehr Überschwemmungen, (…)

Flugreisen haben Auswirkungen auf die Klimakrise. Aber die Klimakrise hat laut einer Studie auch Auswirkungen auf Flugreisen: Am Himmel (…)

Der Nordatlantik verzeichnet derzeit Rekordtemperaturen. Das könnte in Mitteleuropa zu mehr Hitze und Starkregen im Sommer führen. (…)

So will die Regierung vor Extremwetter schützen

Mehr Bäume, mehr begrünte Dächer: Die Bundesregierung will Deutschland an die Folgen des Klimawandels anpassen und das per Gesetz (…)