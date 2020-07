Urteile nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung erwartet

Konstanz (dpa) – Eingehakt in den Arm ihrer Verteidigerin betritt die 84-Jährige den Saal des Landgerichts Konstanz. Ihr graues (…)

Mosbach (dpa) – «Ich bereue diese Sache sehr», sagt der große, schmale Mann in kariertem Hemd und Strickjacke vor dem Landgericht (…)

Sechs Familienmitglieder erschossen: 27-Jähriger gesteht

Ellwangen (dpa) – Mit einem Geständnis hat der Mordprozess um den gewaltsamen Tod von sechs Menschen in Rot am See vor dem (…)