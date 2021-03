Urteil in Prozess um Verstoß gegen Russland-Embargo erwartet

Hamburg (dpa) – Im Prozess um den Vorwurf des Verstoßes gegen das EU-Russland-Embargo will das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg heute sein Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft wirft einem 41-jährigen Unternehmer aus Bayern vor, in sieben Fällen Werkzeugmaschinen zum Gesamtpreis von knapp acht Millionen Euro an zwei russische Firmen in Jekaterinburg verkauft und geliefert zu haben. Die Maschinen hätten in der Herstellung von Raketentechnologie eingesetzt werden können. Die Bundesanwaltschaft hat viereinhalb Jahre Haft und die Einziehung der Einnahmen gefordert.

Der 40 Jahre alte Mitangeklagte soll als Außendienstmitarbeiter einer deutschen Firma in Russland die illegalen Geschäfte als Berater unterstützt haben. Für ihn beantragte die Bundesanwaltschaft wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche zwei Jahre Haft auf Bewährung mit einer Zahlungsauflage von 150 000 Euro und die Einziehung von 271 000 Euro. Auch die Verteidigung sprach sich für Bewährungsstrafen aus, und zwar von zwei Jahren für den Hauptangeklagten und von einem Jahr und acht Monaten für den Mitangeklagten.

Der 41-Jährige war im Februar vergangenen Jahres in Augsburg festgenommen worden, der 40-Jährige im Juni in München. Der Prozess findet vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht statt, weil die Lieferungen zum Teil über das Zollamt Lübeck-Hafen abgewickelt worden sein sollen.

