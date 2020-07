Urteil im Prozess um erstochene Ex-Freundin erwartet

Schweinfurt (dpa/lby) – Nach einer tödlichen Messerattacke auf seine Ex-Freundin will das Landgericht Schweinfurt heute (10.30 Uhr) das Urteil gegen einen 29-Jährigen sprechen. Dem Mann wird vorgeworfen, im März 2019 im Hausflur eines Wohnhauses in Bad Kissingen mit einem Küchenmesser auf seine frühere Lebensgefährtin eingestochen zu haben. Die 27-Jährige starb wenige Tage später an den Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Nebenklage plädierten für eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den Deutschen. Die Verteidigung forderte hingegen eine Freiheitsstrafe von neun Jahren wegen Totschlages.