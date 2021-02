Urteil im Mordprozess ohne Leichen erwartet

Würzburg (dpa/lby) – Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Babys in Unterfranken ist der Angeklagte zu elf Jahren (…)

Augsburg (dpa/lby) – Nach einem Blutbad in einem Augsburger Flüchtlingsheim hat die Staatsanwaltschaft für einen 30-Jährigen eine (…)

Lebenslange Haft nach Blutbad in Flüchtlingsheim verlangt

München (dpa/lby) – Um 12.02 Uhr am 13. Juli 2019 schickte Tatiana eine Whatsapp-Nachricht an ihre Freundin: «Ich schreib dir (…)

Prozess in München: Mann streitet Mord an Ehefrau ab

München (dpa) – In einem Prozess um den mutmaßlichen Mord an seiner Ehefrau hat der Angeklagte die Vorwürfe am Donnerstag vor dem (…)