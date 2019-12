Urteil im Drogenschmuggelprozess: Neun und fünf Jahre Haft, ein Freispruch

Im Prozess um den Drogenschmuggel vor dem Landgericht Hof ist heute das Urteil gefallen: In dem Fall standen drei Angeklagte vor Gericht – ihnen wird vorgeworfen, eine Tonne Marihuana in 100 Kilo Ladungen von Spanien nach Deutschland transportiert zu haben.

Der eine Angeklagte ist wegen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zehn Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt worden. Außerdem ist die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt wegen Drogenabhängigkeit beantragt worden.

Den zweiten Angeklagten hat das Gericht wegen Beihilfe zum Handeltreiben in nicht geringer Menge in neun Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Bei ihm ist ebenfalls eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt beantragt worden. Der dritte Angeklagte ist freigesprochen worden.

(Symbolbild)