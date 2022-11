Urteil gefallen: Axtmörder von Syrau muss lebenslänglich in Haft

Die Tat hat als Axtmord von Syrau Schlagzeilen gemacht. Nun hat das Landgericht Zwickau den Täter auch zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Zudem muss der 28-Jährige in eine Entziehungsanstalt. Die Hinterbliebenen des Opfers erhalten eine Entschädigung in Höhe von 12.000 Euro. Der Angeklagte hatte Mitte April zunächst mit einer Bierflasche auf den Kopf seines Opfers geschlagen, mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen und dann auch noch mit einer Axt auf dessen Kopf eingeschlagen. Als die Polizei eintraf, steckte die Axt noch im Kopf des Geschädigten. Obwohl der Täter mit rund 2 Promille deutlich alkoholisiert war, ist das Gericht von der vollen Schuldfähigkeit des Mannes ausgegangen. Er hatte die Tat per WhatsApp sogar im Vorfeld angekündigt. Ausschlaggebend für die brutale Tat war ein unrechtmäßig angestecktes Handyladekabel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.