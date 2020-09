Urteil am Landgericht Hof: Ein Jahr und neun Monate auf Bewährung für Selber Raser

Die Zeit der digitalen Vorlesungen ist vorbei. Die Hochschulen in Bayern starten morgen in ihr Wintersemester, dann auch wieder (…)

Wintersemesterstart in Hof: Sibler stellt neue Studiengänge vor

Überhaupt nicht mehr beruhigen können hat sich ein 45 Jähriger Selber, der gestern Abend in der gemeinsamen Wohnung in der (…)

Selb: Mann schlägt Ehefrau und randaliert in Wohnung

Corona-Hotspot Vogtland: Markneukirchen in Sorge

Das Vogtland kämpft im Moment mit den meisten Corona-Fällen in Sachsen. Grund ist ein Ausbruch in einem Pflegeheim in Markneukirchen (…)