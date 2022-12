Urologische Versorgung gesichert: Nachfolger für Praxis in Marktredwitz gefunden

Gerade im ländlichen Raum ist der Ärztemangel ein großes Thema. Die urologische Versorgung im Landkreis Wunsiedel ist aber langfristig gesichert, teilt das Landratsamt nun mit. Ab dem 02. Januar 2023 übernimmt Tobias Heide die urologische Praxis von Dr. Helmut Muck im Ärztehaus in Marktredwitz. Komplett in den Ruhestand verabschiedet sich Dr. Muck aber nicht – hie und da wird er im Klinikum noch Operationen übernehmen, heißte es. Tobias Heide stammt ursprünglich aus Marktredwitz, war aber jüngst in Rosenheim tätig. Der Grund, warum er mit seiner Familie wieder zurück in die Heimat gekommen ist: Im Fichtelgebirge lässt es sich einfach gut arbeiten und leben, so Tobias Heide.

© Landkreis Wunsiedel