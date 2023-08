Urlaubszeit: ADAC Nordbayern informiert zu Strafen im Ausland

Jetzt in den Ferien geht es für viele von euch in den Sommerurlaub, zum Beispiel nach Österreich oder Italien. Oft seid ihr dann mit dem Auto unterwegs. Wenn ihr euch in einer neuen Stadt nicht auskennt, kann es schnell passieren, dass ihr falsch parkt und einen Strafzettel kassiert. Den solltet ihr aber auf keinen Fall ignorieren:

… so Simon Hiller vom ADAC Nordbayern. In Deutschland werden Bußgelder aus dem EU-Ausland aber einer Grenze von 70 Euro fällig. Ein Fahrverbot im Ausland ist in Deutschland aber nicht gültig. Und auch Punkte in Flensburg gibt es für Verkehrsverstöße im Ausland nicht, so Simon Hiller weiter.