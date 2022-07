Urlaubsfrust vorprogrammiert?: Hotels und Gaststätten fehlt massiv Personal

Nach über zwei Jahren Pandemie und Reisebeschränkungen, haben die Menschen jetzt wieder richtig Fernweh. An den Flughäfen hat das bereits für Chaos gesorgt, da die Fluggesellschaften nicht mit ausreichend Personal auf die wiederentdeckte Reiselust reagiert haben. Aber auch an den Zielorten, also in Hotels und Gaststätten, sieht es allgemein mau aus. Das macht sich auch in der Region bemerkbar.

Den Personalmangel mahnt aktuell die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten an. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gibt es 142 Prozent mehr offene Stellen in Hotels und Gaststätten im Landkreis Hof als noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Ende Juni waren es genau 29 offene Stellen, in der Stadt Hof 20. Klingt so vielleicht erstmal wenig, aber sorgt in der Haupt-Urlaubssaison für die vorhandenen Arbeitskräfte für Mehrbelastung und für die Gäste möglicherweise für weniger Qualität beim Service. Für die NGG steht daher fest: Die Gastbetriebe müssen mehr fürs Personal zahlen, sonst macht den Job niemand mehr. Tarifgebundene Betriebe hätten da einen leichten Vorteil, es sei aber noch Luft nach oben.(Im Hofer Land rechnet die Gewerkschaft in den kommenden Monaten mit einer hohen Auslastung der Beherbergungsbranche.)