Urlaubsaison beginnt: Energiespartipps der Verbraucherzentrale Hof

Für viele von euch steht in den kommenden Wochen der Sommerurlaub mit der ganzen Familie an. Bevor ihr wegfahrt, bringt ihr euer Haus oder eure Wohnung wahrscheinlich nochmal auf Vordermann. Die Verbraucherzentrale Hof hat außerdem Tipps, wie ihr während eurer Abwesenheit nicht unnötig Energie verbraucht.

Bevor ihr in den Urlaub fahrt solltet ihr nochmal einen Rundgang durch eure Wohnung machen und überprüfen, ob irgendwelche Geräte noch auf Stand-by laufen. Die solltet ihr dann komplett herunterfahren und vom Stromnetz trennen. Wenn ihr gerade kein Internet braucht, könnt ihr auch bei Routern bedenkenlos den Stecker ziehen, so die Energieberatung der Verbraucherzentrale Hof. Beim Wlan könnt ihr zum Beispiel automatische Abschaltzeiten einstellen. Ladegeräte und Netzteile solltet ihr auch nicht einfach in der Steckdose lassen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt außerdem, den Kühl- und Gefrierschrank auszuschalten und abzutauen. Während ihr weg seid benötigen die Geräte dann keinen Strom und arbeiten nach eurer Rückkehr effizienter.