Urlaub in der Natur: Durch Corona im Vogtland immer beliebter

Urlaub in der Natur erlebt in der Corona-Pandemie einen Boom – wohl auch deshalb, weil im Freien das Risiko sich zu infizieren, deutlich niedriger ist. Auch die Touristiker im Vogtland reagieren auf diesen Trend. Die Bikewelt Schöneck gilt als Paradies für Mountainbiker. Renommierte Trailbaumeister haben dort fünf Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen mit Sprüngen aus Erde modelliert. Das Thema Rad habe gerade während der Corona-Pandemie einen enormen Aufschwung genommen, so der Geschäftsführer des Tourismusverbands Vogtland, Andreas Kraus. Außerdem gibt es in der Region den 115 Kilometer langen Musikantenradweg.