Nach dem Corona-bedingten Shut-Down ist ab heute wieder Urlaub in Bayern möglich. Damit öffnen auch die Campingplätze in der Region. So macht zum Beispiel der Wohnmobilstellplatz der Therme Bad Seben heute wieder auf. Dort stehen Urlaubern 24 Stellplätze zur Verfügung. Sie liegen oberhalb des Freibades am Kurpark, wo Wander- und Nordic- Walking-Wege starten. Auch der Wohnmobilstellplatz im Papiermühlweg in Selb startet heute wieder. Überall gelten natürlich die üblichen Hygieneregeln.