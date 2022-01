Urlaub auf Malta

Neben der Kulissenstadt in dieser traumhaften Bucht gibt es aber auch noch die Hauptstadt Valetta zu entdecken, weiß Frau Staaf: ” Ja, Valetta ist eine wundervolle Stadt. Steht auch komplett unter UNESCO Weltkulturerbe. Es gibt wundervolle Barockfassaden, es gibt Paläste, es gibt Kirchen. Womit Valetta vor allem punkten kann, das alles fußläufig zu erreichen ist. Wir haben auch ganz tolle Cafés, Bars, Restaurants, so dass man auch am Abend den Tag wundervoll ausklingen lassen kann. Was auch ganz ganz toll ist, das Malta auch ein gut ausgebautes Busnetz hat, zu günstigen Preisen und Inselhopping ist jetzt auch ab Valetta möglich. Denn mit der Personenfähre geht es von dort direkt auf die Nachbarinsel Gozo.”