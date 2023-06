„Urban Tableware“ in Wunsiedel: Gemeinsamer Raum für Arbeit und Gastro

Zwei Unternehmer sorgen seit 2020 dafür, dass in der Wunsiedler Innenstadt mehr Leben herrscht: Michael Meyer und Simon Schelter. Die beiden sind Gründer der Marke „Fichtelkaffee Meyer & Schelter“, haben zunächst ein Pop-Up Kaffee in Wunsiedel eröffnet und haben jetzt ein festes Café am Marktplatz. Jetzt kommt ein neues Konzept obendrauf, das bisher meist in Großstädten zu finden ist.

Die beiden Geschäftsmänner Michael Meyer und Simon Schelter bieten in Wunsiedel ein Work Space mit acht Arbeitsplätzen an. Hier kann jeder gegen eine Tagesmiete flexibel arbeiten und bekommt W-Lan, Strom- und Kaffee gestellt. Das Ganze nennt sich „Urban Tableware“. Im hinteren Bereich des Geschäfts in der Ludwigstraße 44 befindet sich ein Showroom, den vor allem Gastronomen nutzen können. Der Raum ist auch mit Kaffeemaschinen und Geschirr ausgestattet. Außerdem befindet sich dort eine Küche.

Buchungen für einen Arbeitsplatz oder eine Besichtigung können per WhatsApp unter 0152/59730192, per Mail unter gastro@urbantableware.de oder über die Instagramseite „urbantableware“ vereinbart werden