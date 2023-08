Urabstimmung bei der EVG: Mehr als die Hälfte gegen unbefristete Streiks

Die Sommerferien nutzen viele noch für Ausflüge mit der ganzen Familie. Wenn ihr dafür mit der Bahn fahren wollt, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, dass es wieder Streiks gibt: In einer Urabstimmung der Gewerkschaft EVG hat sich mehr als die Hälfte gegen unbefristete Streiks ausgesprochen. Damit steigen auch die Einkommen der Bahnmitarbeiter deutlich:

… so Helmut Diener, Vorsitzender der EVG Nordostoberfranken mit Sitz in Hof. Einzelne Berufsgruppen sollen außerdem besser eingestuft werden. Mehr Geld sei das eine. Mit der Entscheidung zeigt die Bahn aber auch, dass sie ihre Beschäftigten wertschätzt, so Diener weiter.