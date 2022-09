Update zum Hofer Theaterparkplatz: Wiederherstellung der Anlage in Sicht

Während der Sanierung des Theaters Hof war in der Kulmbacher Straße die „Schaustelle“ als Ersatzspielstätte errichtet worden. Beim Rückbau der Schaustelle sind damals erhebliche Schäden am Parkplatz entstanden. Nach Abschluss der Arbeiten hatte die beauftragte Firma diese Schäden aber nicht wie eigentlich vereinbart wieder behoben. Seitdem befindet sich die Stadt Hof im Rechtsstreit mit dem Unternehmen. Ein erster Verhandlungstermin war eigentlich für Ende September angesetzt. Wie die Stadt Hof auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, ist der Termin aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Aktuell gehe es um einen Streitwert von etwa 1,78 Millionen Euro. Eine Neuigkeit gibt es aber: Der Bauausschuss hat den Auftrag zur Wiederherstellung der Außenanlagen an die AS-Bau Hof vergeben. Es sei geplant, die Maßnahme noch in diesem Jahr fertigzustellen.