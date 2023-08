Update zum Hofer Luftsteg: Firma aus Görlitz übernimmt Bauarbeiten

Es tut sich was in Sachen Luftsteg am Hofer Hauptbahnhof: Wie die Stadt jetzt mitteilt hat sie eine Firma aus Görlitz in Sachsen mit den Arbeiten am Luftsteg beauftragt. Die wird sich jetzt darum kümmern, dass der Luftsteg einen neuen Bodenbelag bekommt. Einen genauen Starttermin für die Bauarbeiten gibt’s noch nicht. Die Stadt Hof geht aber davon aus, dass es nicht vor dem 04. September losgehen wird. Demnach wird erstmal eine spezielle Einhausung zum Bauteil- und Wärmeschutz angebracht, bevor es an den Belag geht. Während der Arbeiten muss der Luftsteg dann auch gesperrt werden.