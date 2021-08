Update zum Brand in Helmbrechts: Das ist passiert

Gestern Abend ist eine Person bei einem Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus in Helmbrechts ums Leben gekommen. Das Feuer ist im einem der mittleren Häuser von mehreren Reihenhäusern ausgebrochen. Wie die oberfränkische Polizei mitteilt, konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen weitere Häuser angegriffen haben. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht klar. Auch die Identität der Person ist noch nicht abschließend geklärt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich aber um den 87-jährigen Bewohner des Hauses, wie es in der Mitteilung heißt. Der Schaden liegt bei rund 150.000 Euro.