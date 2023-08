Update zum Abkochgebot der Stadtwerke Hof: Regelung gilt wohl mindestens bis Montag

Im Stadtgebiet von Hof und dem Köditzer Ortsteil Brunnenthal solltet ihr euer Trinkwasser vorsichtshalber abkochen. Betroffen sind auch Neuköditz sowie der Ortsteil Erlalohe der Gemeinde Döhlau. Diese Empfehlung haben die Stadtwerke Hof gestern herausgegeben. Das Leistungswasser könnte nämlich mit Keimen verunreinigt sein. In einem Update von den Stadtwerken heißt es jetzt, dass die Ortsteile Jägersruh, Leimitz und Haidt nicht von der Regelung betroffen sind. Das Abkochgebot wird vom Gesundheitsamt aufgehoben. Das kann laut den Stadtwerken aber wahrscheinlich frühestens ab Montag passieren. Die Proben müssen nämlich an drei Tagen in Folge in Ordnung sein. Sobald ihr euer Trinkwasser nicht mehr abkochen müsst, hört ihr es auch bei uns im Programm.

Die Antworten auf eure Fragen findet ihr hier: Herunterladen© Stadtwerke Hof