Update Zugausfälle bei Agilis: Schienenersatzverkehr zu den Stoßzeiten

Gastronomie, Krankenhäuser, Kitas: Überall herrscht derzeit Personalmangel. Wer sonst den Zug zwischen Hof und Selb nutzt, bekommt das momentan verstärkt zu spüren: Alle zwei Stunden sind die Bahnen des Verkehrsunternehmens Agilis ausgefallen – ohne Ersatz. Für Schüler und deren Eltern sowie Pendler ein absolutes Problem.

Agilis begründet die aktuelle Situation mit einem hohen Krankenstand im zweistelligen Bereich, will den kompletten Fahrplan bis zu den Herbstferien aber wieder herstellen.

Die gute Nachricht kommt heute aus dem Landratsamt Hof, das für die Schülerbeförderung zuständig ist: In den relevanten Zeiten soll nun ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Der deckt allerdings nicht die gesamte Strecke ab, sondern fährt von Hof bis Rehau. Sollte weder Bus noch Bahn fahren, können sich Eltern den Aufwand ihre Kinder in die Schule zu bringen oder abzuholen, erstatten lassen.