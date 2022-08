UPDATE – Waldbrand bei Kirchenlamitz gelöscht: Nachlöscharbeiten laufen noch

Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht über eine Wald- oder Feldbrand in der Region berichten. Am Nachmittag hat es wieder einen Brand in einem Waldstück gegeben, und zwar zwischen Kirchenlamitz und Benk im Landkreis Wunsiedel. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Bergwacht und des THW waren dort im Einsatz. Wieland Schletz, Kreisbrandrat im Landkreis Wunsiedel:

Nach Einschätzung von Wieland Schletz werden die Nachlöscharbeiten noch etwa eine Stunde dauern. Deswegen bleibt die Verbindungsstraße zwischen Kirchenlamitz und Benk auch vorerst gesperrt.