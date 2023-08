Update von der Problem-Kreuzung in Hof: Das plant die Polizei

Nach insgesamt vier Unfällen innerhalb weniger Tage, will die Polizei an einer Hofer Kreuzung in der Innenstadt jetzt für mehr Sicherheit sorgen. Es geht um die Kreuzung zwischen Hochstraße und Westendstraße.

Heute Morgen kams zum vierten Unfall in Folge: Ein 57-Jähriger Autofahrer hatte das Stoppschild in der Hochstraße übersehen, die Ampel war aus. Es kam zum Zusammenstoß mit einem LKW, der aus der Poststraße in die Kreuzung eingebogen ist. Der Familienvater und seine Frau kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, ihr siebenjähriger Sohn blieb unverletzt, genauso wie der LKW-Fahrer. Die Polizei hat jetzt eine Erklärung, warum das Stoppschild immer wieder übersehen wurde: Das orangene Blinklicht an der Ampel war ausgefallen und hätte auf das Stoppschild hinweisen sollen – wegen des ersten Unfalls Freitagnacht. Da wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt. Um die Kreuzung sicherer zu gestalten, solls in den betroffenen Straßen Tempo 30 geben und ein weiteres Schild soll schon vorher auf das Stoppschild hinweisen.