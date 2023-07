Update umgekippter Lkw: Sekundenschlaf als Ursache

Sekundenschlaf war wohl die Ursache für den LKW-Unfall auf der A93 bei Schönwald heute am frühen Morgen. Ein mit rund 2800 Masthähnchen beladener Transporter ist dort umgekippt. Bis zum Nachmittag könnte es wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten noch zu Behinderungen kommen, schätzt die Hofer Verkehrspolizei. Das liegt am Aufwand… unter anderem müssen die Masthähnchen in Gitterboxen, dann in ein Ersatzfahrzeug umgeladen und der umgekippte Lkw muss wieder aufgestellt werden. Vor Ort war auch ein Amtsveterinär, um sich die Tiere anzusehen.

Der 23-jährige Brummifahrer kam mit leichten Blessuren ins Krankenhaus.

Der Schaden des Unfalls dürfte bei 50.000 Euro liegen. Wegen des Sekundenschlafes erwartet den Unfallfahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.