Update Stromausfall: Schaden an Überspannungsableiter

In Regnitzlosau und Teilen Rehaus seid ihr heute Morgen vielleicht in kompletter Dunkelheit aufgewacht. Dort gabs einen großflächigen Stromausfall. Nach Informationen des Netzbetreibers Bayernwerk Netz dürften geschätzt 2500 Haushalte betroffen gewesen sein. Der Stromausfall ist auf einen Schaden an einem Überspannungsableiter zurückzuführen, heißt es auf Nachfrage. Sehr wahrscheinlich ausgelöst durch ein Gewitter.

Jetzt sind alle wieder mit Strom versorgt.