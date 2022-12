Update Stromausfall in Rehau: Defekt an Erdkabel war schuld

Möglicherweise haben es einige gar nicht direkt bekommen, weil sie geschlafen haben, aber: In Rehau ist in der Nacht der Strom ausgefallen. Betroffen waren rund 2000 Haushalte, heißt es auf Nachfrage beim Netzbetreiber Bayernwerk. Schuld war ein Defekt an einem Erdkabel im Bereich Westendstraße und Adlerstraße.

Insgesamt gab es dadurch etwa zwei Stunden lang Probleme, ungefähr zwischen 23 und 1 Uhr morgens (genauer 22:56 – 01:17 Uhr). Rund 300 Rehauer Haushalte hatten auch so lange keinen Strom. Mehr als die Hälfte war aber schon nach höchstens sieben Minuten wieder versorgt.