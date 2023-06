Update SEK-Einsatz in Weißdorf: 70-Jähriger greift Polizisten an

Viel Aufregung in Weißdorf am vergangenen Samstag – dort hat es einen SEK-Einsatz wegen einer sogenannten Bedrohungslage in einem Wohngebiet gegeben. Wie die Polizei Oberfranken jetzt mitteilt, hat sich ein 70-Jähriger am Mittag in seinem Haus verbarrikadiert. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation, heißt es. Die Polizei ging von einer möglichen Eigengefährdung aus. Spezialkräfte holten den Mann deswegen aus seinem Haus. Dabei hat der Mann versucht, einen der Polizisten mit einer Stichwaffe zu verletzen. Der 70-Jährige wird jetzt in einem Krankenhaus versorgt. Die Kripo Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.