Update: Maßnahmen in der Euroherz-Region

Wegen des Corna-Virus müssen viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Im Saale-Orla Kreis dürfen nur Veranstaltungen unter 50 Personen stattfinden – und auch nur in absoluten Ausnahmefällen. Auch der Frankenwald Wandermarathon muss um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Das teilen die Veranstalter aktuell mit. Demnach findet das Event nicht am 16.Mai diesen Jahres statt – sondern am 15 Mai 2021. Die Tickets bzw. Startplätze sind auch für das Event ein Jahr später noch gültig. Die deutsche Presseagentur meldet außerdem, dass Kassierer in bayerischen Rewe-Filialen künftig hinter Plexiglasscheiben sitzen, die 1,5 Meter hoch sein sollen. Seit gestern sind außerdem alle Geschäftsstellen des ADAC Nordbayern geschlossen. Mitarbeiter sind aber telefonisch erreichbar.