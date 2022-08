UPDATE Großbrand Hof: Sperrung dauert noch bis zum Nachmittag

Der Großbrand in Hof hat gestern mehrere hundert Einsatzkräfte in Atem gehalten. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen Millionenbetrag. Doch auch heute ist die Feuerwehr noch damit beschäftigt, die Situation unter Kontrolle zu halten. Wie Horst Herrmann, Stadtbrandrat der Feuerwehr Hof, auf Nachfrage mitteilt, laufen derzeit noch Nachlöscharbeiten. Die Feuerwehr sei dabei, das Dach von oben zu öffnen, um die Glutnester darunter abzulöschen. Diese kleinteilige Arbeit sei gerade bei den aktuellen Temperaturen sehr kräftezehrend, so Herrmann. Aktuell ist noch die Marienstraße im Bereich von der Bachstraße zur Friedrichstraße gesperrt. Die Sperrung wird laut dem Stadtbrandrat wahrscheinlich gegen 16 bzw. 17 Uhr wieder aufgehoben. Ein Haus in unmittelbarer Nähe des Brandes ist mittlerweile wieder für die Bewohner freigegeben. Das Brandhaus bleibt unbewohnbar.