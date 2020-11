Update – Fahrten nach Tschechien: Tanken und Einkaufen ist doch erlaubt

Ein Hin und her und am Ende ist es doch anders, als es zuerst ausgesehen hat. Das tschechische Innenministerium hat auf Nachfrage von Radio Euroherz endgültig aufgeklärt, ob ihr bei den aktuell im Nachbarland geltenden Regeln noch zum Tanken und Einkaufen über die Grenze fahren dürft. Die Antwort ist: Ja, ihr dürft. Sofern ihr nicht länger als 24 Stunden in Tschechien bleibt, könnt ihr auch ohne negatives Testergebnis problemlos tanken oder shoppen fahren. Nicht erlaubt wäre es dagegen, wenn ihr in Tschechien eine Freundin oder einen Freund besuchen wollt. Der sogenannte kleine Grenzverkehr ist damit nachwievor möglich.