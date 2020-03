Update: Corona-Fälle in der Region

Mitterteich ist die erste Stadt gewesen, gestern sind Hohenberg an der Eger und Fischern nachgezogen. Hier gelten die ersten Ausgangssperren wegen des Corona-Virus in Deutschland. In diesem Gebiet ist die Zahl der Infizierten besonders hoch. Wie es sonst in der Region aussieht:

Im Landkreis Tirschenreuth gibt es mit 62 Fällen weiterhin die meisten. In Stadt und Landkreis Hof sind es momentan 26. In der zentralen Teststelle in der Hofer Freiheitshalle läuft der Betrieb reibungslos. Hier gilt: Wer dort war und nach zwei Tagen keine Rückmeldung bekommen hat gilt als negativ getestet. Auch in Marktleuthen laufen momentan Vorbereitungen für so eine Teststelle. Im gesamten Landkreis Wunsiedel sind es 16 Fälle, im Vogtland sieben und im Saale-Orla-Kreis vier. Hier ist ein Mensch mittlerweile wieder gesund.