Wenn bei euch in Oberkotzau aktuell kein Wasser aus der Leitung kommt, nicht wundern: Es gab offenbar einen Wasserrohrbruch. Der (…)

Die CSU ist der klare Gewinner der Landtagswahl in Bayern, dahinter folgen die Freien Wähler. Auf den dritten Platz kommt die AfD mit (…)

Landtagswahl 2023: Starke AfD in Hochfranken

Gemeinde Regnitzlosau: Viele Ortsteile aktuell ohne Wasser

In einigen Ortsteilen der Gemeinde Regnitzlosau habt ihr aktuell kein Wasser. Grund ist ein Wasserrohrbruch an der Hauptleitung in (…)