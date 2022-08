Update aus Arzberg: Werkshalle gelöscht – jetzt ermittelt die Kripo

Das Feuer in einer Werkshalle in Arzberg ist mittlerweile gelöscht. Jetzt können die Brandfahnder der Kripo mit ihrer Arbeit beginnen, um die Ursache herauszufinden.

Am frühen Morgen stand die KfZ-Werkshalle in der Arzberger Jakobsburg lichterloh in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, trafen sie auf einen schwer verletzten Mann. Ein Hubschrauber brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Über vier Stunden war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt und konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Werkstatt selbst ist nach Angaben der Polizei fast vollständig ausgebrannt. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.