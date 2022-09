Unzufriedenheit mit der Politik: 5000 Menschen demonstrieren in Plauen

Inflation, massiv steigende Energiepreise, die Angst vor dem Winter: Viele Menschen sind unzufrieden mit der aktuellen Politik der Bundesregierung und das bringt sie auf die Straße: In Plauen haben sich am Nachmittag (SO) an die 5000 Menschen versammelt, um gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Die Kundgebung hat unter dem Titel „Für den Frieden und die Freiheit in unserer Gesellschaft“ stattgefunden. Es gab keine Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, heißt es aus dem Landratsamt Vogtlandkreis.

Danach sind etwa 1500 Personen von Neustadtplatz aus durch die Stadt gezogen, unter anderem mit Trommeln und Flaggen. Der Aufzug nach der Kundgebung war nicht angemeldet und dementsprechend nicht erlaubt. Es handelt sich damit um einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Das Landratsamt prüft nun, ob die Demonstration spontan entstanden ist. Außerdem waren in dem Aufzug unter anderem Fahnen der Freien Sachsen zu sehen. Das Bündnis hat der Verfassungsschutz in Sachsen als rechtsextrem eingestuft. Davon hatte sich das Plauener Forum für Demokratie und Freiheit ja eigentlich distanziert.