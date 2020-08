Welche Folgen etwa ein Unwetter haben kann, zeigt sich jetzt in Plauen. Bereits vor ungefähr zwei Jahren, hat es dort so stark geregnet, dass das Bachbett des Milmesbachs im Hammerpark davon Schäden getragen hat. Teile der Böschungssicherung wurden ausgespült. Ab heute (DO) steht die Sanierung des Ufers an. Die Kosten betragen dafür rund 85.000 Euro. Heute beginnen die Arbeiten. Besucher können in dieser Zeit nicht in den Park.

(Symbolbild)