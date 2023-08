Unwetter: Zehn Verletzte bei Motorradtreffen in Nördlingen

Bei einem Motorradtreffen im schwäbischen Nördlingen sind in der Nacht zu Freitag zahlreiche Biker vom Unwetter überrascht worden. Zehn Menschen seien von umherfliegenden Teilen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben hatten sich ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Treffen auf dem Nördlinger Flugplatz auch Teile einer Bühne gelöst.

