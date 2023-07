Unwetter über Süddeutschland: Oberfranken bleibt weitestgehend verschont

Vor allem Süddeutschland ist in der Nacht von schweren Unwettern heimgesucht worden. Es gibt Meldungen von umgestürzten Bäumen, Verkehrsbehinderungen und abgedeckten Dächern aus dem Saarland, Baden-Württemberg und auch aus Bayern. Im saarländischen Asweiler soll sogar ein Tornado gewütet haben.

In Oberfranken hat es seit gestern Abend fünf Einsätze wegen umgestürzter Bäume gegeben. Schwerpunkt war der Westen, rund um Bamberg. Nach den Worten eines Polizeisprechers gab es keinen Personenschaden. Im Frankenwald und Fichtelgebirge hat es zwar geweht, das Unwetter ist aber an uns vorbeigezogen.

Foto: Unwetter in Konstanz