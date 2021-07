Unwetter über Oberfranken: Wasser auf Straßen und in Kellern

Hof (dpa/lby) – Heftige Unwetter haben am Dienstag in Oberfranken für überflutete Straßen und geflutete Keller gesorgt. Einige Straßen in den Landkreisen Hof und Naila hätten gesperrt werden müssen, sagte ein Sprecher der Polizei in Bayreuth. Auf der Autobahn 72 bei Hof sei der Verkehr durch auf der Straße stehendes Wasser behindert worden. Zu den besonders stark getroffenen Gemeinden gehörte den Angaben zufolge die Stadt Selbitz (Landkreis Hof). Die Feuerwehren seien im Dauereinsatz, um Wasser aus Kellern zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen. Einige Bewohner hätten ihre Häuser zeitweise verlassen müssen. Von Verletzten war der Polizei zunächst nichts bekannt.

