Unwetter: Über 500 Einsätze allein im Südwesten Schwabens

Schwere Gewitter haben in der Nacht zum Mittwoch vor allem in Schwaben und in der Oberpfalz für Schäden gesorgt. Weit über 500 Einsätze habe es im Südwesten Schwabens gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Zirkuszelt sei bei Marktoberdorf vom Sturm umgeworfen worden und habe zwei Menschen darunter begraben. Sie seien schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Ansonsten gab es nach Polizeiangaben viele entwurzelte Bäume, Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle.

Im Norden Schwabens seien bis zu 170 Einsätze gemeldet worden. Auch hier waren es hauptsächlich umgestürzte Bäume oder Gegenstände. Gebietsweise sehr der Strom ausgefallen. In der Oberpfalz hielten an die 100 Einsätze die Polizei auf Trab. Verletzte oder Tote habe es keine gegeben. Franken sei von dem Unwetter größtenteils verschont geblieben.