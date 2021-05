Unwetter: Schlammfluten in Feilitzsch und Tanna

Die ersten richtig warmen Frühlingstage sind mit teils kräftigen Regenfällen und Gewittern am späten Nachmittag zu Ende gegangen. In Tanna im Saale-Orla-Kreis fiel der Starkregen so heftig aus, dass eine Schlammflut durch den Ort geflossen ist. Mehrere Grundstücke und Keller liefen voll.

Die Schlammmassen kamen unter anderem aus einem frisch bestelltem Feld, das den Wassermassen nicht standhalten konnte. Von dort aus sind Schlamm und Wasser auf Grundstücke, Straßen und in Keller geflossen, heißt es von der Feuerwehr.

Auch in Feilitzsch sah es ähnlich aus wie in Tanne – dort gabs durch den Starkregen gestern geflutete Felder und Straßen.