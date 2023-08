Das Technische Hilfswerk Bamberg packt an in der slowenischen Hochwasser-Katastrophenregion. Seit gestern sind die Helfer dort. Sie bauen Behelfsbrücken und beteiligen sich mit Baggern an Aufräumarbeiten. Nancy Seliger von der THW Regionalstelle Bamberg:

Neben dem Technischen Hilfswerk ist auch die Bundeswehr in der slowenischen Hochwasser-Katastrophenregion angekommen.