Unwetter in Plauen: Alle Feuerwehren gefordert

Am Abend sind mehrere Feuerwehrsirenen in Hof zu hören gewesen. Die Einsatzkräfte sind zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus (…)

Zimmerbrand in Hof am Montag: Hoher Schaden und vier Leichtverletzte

Am Montagabend hat es einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Hof gegeben. In einem Mehrfamilienhaus in der Orleansstraße ist (…)