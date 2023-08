Unwetter in Oberfranken: Feuerwehren stark gefordert

Das Unwetter vergangene Nacht hat die Feuerwehren in Oberfranken ganz schön gefordert. In Bayreuth und der Region sind bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter heruntergegangen. Es seien reihenweise Keller und Stallungen mit Regenwasser vollgelaufen, heißt es in einem Bericht vom Morgen. In vielen Gemeinden ist in der Nacht der Strom ausgefallen. Bei Limmersdorf im Landkreis Kulmbach ist ein Baum umgestürzt und hat ein Auto getroffen. Dessen Fahrer hat sich den Angaben zufolge schwer verletzt. In einem Mehrfamilienhaus in Mainleus ist nach einem Blitzeinschlag ein Feuer ausgebrochen. Verletzte hat es dort ersten Mitteilungen zufolge aber nicht gegeben. In Wunsiedel musste die Premiere der Operette „Ball im Savoy“ auf der Luisenburg wegen des heftigen Regens abgebrochen werden.