Unwetter in Hochfranken: Vor allem viele kleine Einsätze

Die schweren Unwetter in Deutschland haben vor allem Nordrhein-Westfalen getroffen. Aber auch in der Euroherz-Region hat es gewütet. So schreibt die Hönicka Bräu in Wunsiedel von einem abgedeckten Dach einer Lagerhalle. Und auch von einem Fest in Arzberg gibt es Videos, in denen zu sehen ist, wie das Wasser auf dem Boden steht.

Trotzdem habe es vor allem kleine Einsätze gestern im Zusammenhang mit dem Unwetter gegeben, teilt die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage mit. Zirka 60 Einsätze hat die Leistelle gezählt, fast alle im Landkreis Wunsiedel. Dabei ging es um umgestürzte Bäume, vereinzelte Überschwemmungen in Häusern oder leicht abgedeckte Dächer. Auf der A9 bei Münchberg habe es in Zusammenhang mit dem Unwetter zudem einen leichten Verkehrsunfall gegeben.